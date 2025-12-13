職場で配りたい「福島県のお土産」ランキング！ 2位「家伝くるみゆべし」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末の挨拶や新年の集まりなど、日頃の感謝を伝える機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、確実に喜んでもらえる特別な手土産を選んでみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「福島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「腹持ちしそうな原材料なので、小腹がすいた時に食べてもらえそう」（20代女性／神奈川県）、「こちらのゆべしは美味しいし、くるみは身体にもいいので、外れのないおみやげとしていいかなあと思いました」（50代女性／埼玉県）、「昔ながらのゆべしは懐かしい感じがするし、味が上品で大人向け、小さいので配りやすいし、すぐ食べられるのが良い」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「しっとりした生地と優しい甘さのあんが入っており、幅広い年齢層に好まれると思うから」（30代男性／富山県）、「バターとみるくあんの饅頭で万人受けしそうだし、個包装で配りやすいから」（30代女性／石川県）、「ミルク味の餡を包んだソフトな生地で、幅広い年代に好まれる定番のお菓子だから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：家伝くるみゆべし（かんのや）／45票かんのやの「家伝くるみゆべし」は、もちもちとした食感のゆべし生地に、くるみを練り込んだ福島県の伝統的な和菓子です。個包装で甘さが控えめで食べやすい点が、幅広い年齢層の職場の人に配りやすいと評価されました。
1位：ままどおる（三万石）／68票福島県を代表する銘菓「ままどおる」が1位となりました。ミルク味の餡をカステラ生地で包んだ焼き菓子で、その優しい味わいと、個包装で日持ちが良く、配りやすい点が職場でのお土産として最も支持を集めました。知名度の高さもお土産としての安心感に繋がっています。
