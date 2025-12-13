「時間差」の活用により、青海省のグリーン電力が初の東北送電を実現―中国

青海電力取引センター、北京電力取引センター、吉林電力取引センターはこのほど、「三つの電力網」の連携により、地域をまたぐ中長期域外送電取引を共同で成立させた。今回の累計取引電力量は1876万キロワット時（kWh）に達した。科技日報が伝えた。

青海省は冬場の日没時間が遅く、毎日午後4時から5時までの間も日照資源が豊富であり、太陽光発電の出力が高い水準を保っている。一方、東北地域は日没が早いため、この時間帯がちょうど電力使用の夕方ピークに当たる。今回の取引は、この自然な時空間的な相互補完特性を活用し、全国相互接続電力網を通じて、西北地域の「太陽光資源」を東北地域の夜間電力供給に正確に接続することに成功したものだ。これにより、青海省の新エネルギーの消費課題を効果的に解消するとともに、吉林省のエネルギー需要を満たすことができる。これは全国統一電力市場の質の高い発展に向けた有益な実践であり、青海省の新エネルギーの全国範囲での最適化された配分をさらに拡大させ、青海省の電力中長期域外送電範囲は22の省（自治区、直轄市）にまで拡大した。（提供/人民網日本語版・編集/YF）