¡Ú»»¿ô¥¯¥¤¥º¡Û½éµé¥ì¥Ù¥ë¤Î»»¿ô¥¯¥¤¥º¡ª ¿ô»ú¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ë¡Â§¤ò¸«È´¤¤¤Æ¡¢¢¢¤ËÆþ¤ë¿ô»ú¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1Ê¬°ÊÆâ¤Ë²ò¤±¤¿¤é¡¢¤Ò¤é¤á¤­ÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤Ç¤¹¡£

¿ô»ú¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ë¡Â§¤ò¸«È´¤¯¡Ö»»¿ô¥¯¥¤¥º¡×¡ª

¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢´Ñ»¡ÎÏ¤È¤Ò¤é¤á¤­¤¬»î¤µ¤ì¤ëÇ¾¥È¥ìÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

ÌäÂê¡§2¡¢¢¢¡¢10¡¢17¡¢26¡¢37

¢¢¤ËÆþ¤ë¿ô»ú¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©

¥Ò¥ó¥È¡§Á°¤Î¿ô»ú¤È¤Îº¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Åú¤¨¤ò¸«¤ë
Àµ²ò¡§5

Àµ²ò¤Ï¡Ö5¡×¤Ç¤·¤¿¡£

¢§²òÀâ
¤³¤Î¿ôÎó¤Ç¤Ï¡¢Á°¤Î¿ô»ú¤È¤Îº¹¤¬½ù¡¹¤ËÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

2 ¢ª 5¡Ê¡Ü3¡Ë
5 ¢ª 10¡Ê¡Ü5¡Ë
10 ¢ª 17¡Ê¡Ü7¡Ë
17 ¢ª 26¡Ê¡Ü9¡Ë
26 ¢ª 37¡Ê¡Ü11¡Ë

¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÂ­¤¹¿ô¤¬2¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£µ¬Â§À­¤Ëµ¤¤Å¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ò¤±¤ëÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£
