µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½Ð¤ÆÍß¤·¤¤´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡13Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ëµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½Ð¤ÆÍß¤·¤¤´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤«¤é¡£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏÄ¹Ç¯¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë·¯Î×¤·¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ëÆü¤âÁý¤¨¡¢62»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.208¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤È²ù¤·¤¤1Ç¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë