“横浜花博”新作グッズが登場！ トゥンクトゥンクの愛らしい表情を描いたTシャツなど11種展開
2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：2027年国際園芸博覧会）公式ライセンス商品の新作が、12月17日（水）から、「EXPO 2027 オフィシャルストア」などで発売される。
【写真】愛らしい表情に癒される〜！ バリエーション豊かな文房具も
■トゥンクトゥンクの存在感を楽しめる
今回新登場する公式ライセンス商品は、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクターである“トゥンクトゥンク”の愛らしい表情や存在感を存分に楽しめる11種類のグッズ。
ラインナップには、親子でのリンクコーデも楽しめるサイズ展開豊富な「Tシャツ」をはじめ、ピンク色がやさしい「巾着」や「ミニタオル」が並ぶ。
また、「A4クリアファイル」や「スクエアメモ帳」、アクリルマスコット付「ボールペン」と「シャープペン」と、学校やオフィスで活躍するステーショナリーも用意。
さらに、コレクションアイテムとして人気の「缶バッジ」や「アクリルキーホルダー」、「ステッカー」も勢ぞろいしている。
