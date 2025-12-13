°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×Ä¾µå¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡Ö¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ(21)¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÀ¿¼Â¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡3ºÐ¤À¤Ã¤¿2007Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢21ºÐ¤Ë¤·¤Æ·ÝÎò18Ç¯¤Î°²ÅÄ¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï¡Ö¾å¼ê¤Ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤è¤Í¡£²¶¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÂ¾¤Ë¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬¡Ö¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£°²ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ÏÍ§¿Í¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¡¢¼ñÌ£¤ÎÆÉ½ñ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È²È¤Ç¥«¥ê¥«¥ê(ÊÙ¶¯)¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤°¡¼¤¿¤é¤·¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È21ºÐ¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£