¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×¿©Æ²ÉßÃÏÆâ¤Î³Á¤ÎÌÚ¤Ë»Ò¥°¥Þ¤¬µïºÂ¤êËã¿ì½Æ¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ½ÆÎÄ ¿·³ã¡¦Æîµû¾Â
13Æü¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Î¿©Æ²¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¡¢»Ô¤ÏËã¿ì½Æ¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¸áÁ°9»þÈ¾²á¤®¡¢Æîµû¾Â»Ô¤ÎÉñ»Ò¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¶á¤¯¤Î¿©Æ²¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡Ö¥¯¥Þ1Æ¬¤¬³Á¤ÎÌÚ¤Ë¤Î¤Ü¤ê³Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹50¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î»Ò¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤ä·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¢¤È¤âµïºÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¤Ï´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¸á¸å2»þÁ°¤Ë¼þÊÕ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇËã¿ì½Æ¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡Û
¡Ö¡Ê¤³¤Î»þ´ü¤Î½ÐË×¤Ï¡ËÄÁ¤·¤¤¡£Âç³µÅßÌ²¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Î¤¤ç¤¦¤ÎÁû¤®¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë120·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬¤¢¤ê¡¢¸©¤Ê¤É¤Ï°ú¤Â³¤·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£