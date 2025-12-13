µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬GÅÞ¤ËÍý²òµá¤á¤ë¡Ö°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÂ¿Ê¬ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤Á¤é¤¬¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£21ºÐ¤«¤éµð¿Í¤Î4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬È´¤±¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿»Õ²¬ÀµÍº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê65¡Ë¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È4ÈÖÌäÂê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£Â³¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶¥Áè¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤ºÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ÇÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ÏÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡£·ë²Ì¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ä¤»¤ë»Ò¤ò¤ä¤Ã¤Ñ»È¤¦¡£¤½¤ì¥¤¥³¡¼¥ë¾¡µ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡Ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£»Õ²¬¥¢¥Ê¤¬¡Ö1·³¤Ï°é¤Æ¤ë¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¤Í¡£¤½¤³¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Ä¤Í¡£Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤ë¤è¤ê¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â¡£¤ä¤Ã¤Ñ¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¡£°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÂ¿Ê¬ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê1·³¤Ï¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤Á¤é¤¬¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È½Å¤Í¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£