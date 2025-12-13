ÁêÀî¼·À¥¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ÇÄ¹ÃË¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹
²Î¼êÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å2»þ28Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Å»ö¡¢²ÈÄí¤ÈÂç³ØÀ¸¤È¤¤¤¦¡È3ÅáÎ®¡É¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÁêÀî¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¿ÀÆ»Ê¸²½³ØÉô¤ËÆþ³Ø¡£¹âÂ´Ç§Äê»î¸³¤ò¼õ¤±¡¢5Ç¯¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤Ç¡¢Åö½é¤Ï²ÈÂ²¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤ä¤ì¤ë¤Î¡©¡¡Âç³Ø¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê½ê¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¥Æ¥¹¥È¤È¤«¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø»Å»ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡Ø²È¤Î¤³¤È¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¡Ä¡£¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ü´Ö¤â´Þ¤á¤¿5Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤â2020Ç¯¤ËÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿À¤Âå¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Î»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¼ø¶È¤È¤«¤Û¤È¤ó¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È²ó¸Ü¡£
ÁêÀî¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¼ø¶È¤¬¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÍ§Ã£¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ZOOM±Û¤·¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢±Ñ¸ì¤Î²ÝÂê¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¸¦µæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¤Û¤«¤Î³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ä¤È¡¢·ë¶É¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤È¤«°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡×¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬¡Ö¤¨¤¨¤Ê¤¢¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¡¢·É¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
ÁêÀî¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¿¥á¸ý¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢NON STYLEÀÐÅÄÌÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡Ö¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢ÁêÀî¤Î¤ª¤´¤ê¤«¤É¤¦¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£ÁêÀî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤¿¤À¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤ÏÀäÂÐ¡¢»ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Ç¯Îð¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤Ë¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Ê¤¢¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍ§Ã£¤Ã¤Æºî¤ê¤Å¤é¤¤¤·¡Ä¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¡£ÁêÀî¤Ï¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ï¡¢»ä¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£Ä¹ÃË¤Î¤³¤È¤¬¡ØÊ¬¤«¤é¤ó¤ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âÈà½÷¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤½¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢µö¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£