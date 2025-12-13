24年限りで現役を引退した元日本代表FW興梠慎三氏（39）の引退試合が13日、埼玉スタジアムで行われ、浦和と鹿島時代のチームメートが集結した。浦和の17年ACL優勝メンバー中心の「URAWA REDS 2017」と、鹿島の07〜09年の3連覇メンバーを軸に構成された「KASHIMA ANTLERS 2007―09」が真剣勝負を繰り広げた。

浦和の一員としてフル出場した興梠氏は、前半9分にこぼれ球に左足で詰めて先制ゴール。J1歴代2位の通算168得点のストライカーが、持ち前の決定力で有終の美を飾った。引退試合とはいえ試合前から両サポーターの声援が響き渡り、3万562人の大観衆が見守ったライバル対決。背番号30は右足をつりながら90分間走りきった。試合は3―1で浦和が勝利した。

興梠氏は高卒で入団した鹿島で8年間、浦和で計11年間プレー。現在は営業担当とアカデミーロールコーチを兼任する。試合後のセレモニーでは英語でスピーチを披露し、浦和の監督を目指すと宣言。感謝と決意を言葉に込めた。

「ここから先、私は監督としての道を歩みます。その中で大事なことは選手のコミュニケーション。だからこそ私は国大セミナーの力を借りて英語を勉強しています。そうすることによって外国人選手と直接コミュニケーションを取ることができます。僕が浦和レッズの監督として戻るまで待っていてください。それをかなえるために、一生懸命突き進むことを皆さんに誓います。今日という日、そしてこれまでのサポート、心の底からありがとうございます。このピッチで監督としてまた会いましょう」

出場メンバーは以下の通り（敬称略）

▼URAWA REDS 2017

＜GK＞榎本哲也

＜DF＞加賀健一、永田充、坪井慶介

＜MF＞石原直樹、青木拓矢、平川忠亮、梅崎司

＜FW＞ズラタン、ラファエル・シルバ、興梠慎三

＜ベンチ入り＞西川周作、森脇良太、那須大亮、槙野智章、柏木陽介、阿部勇樹、関根貴大、宇賀神友弥、駒井善成、鈴木啓太、武藤雄樹、李忠成

＜監督＞ミハイロ・ペトロビッチ

▼KASHIMA ANTLERS 2007―09

＜GK＞曽ケ端準

＜DF＞内田篤人、大岩剛、岩政大樹、新井場徹、本田泰人

＜MF＞中田浩二、深井正樹、本山雅志

＜FW＞田代有三、柳沢敦

＜ベンチ入り＞杉山哲、西大伍、昌子源、伊野波雅彦、パク・チュホ、中後雅喜、船山祐二、遠藤康、増田誓志、中島裕希、大迫勇也

＜監督＞オズワルド・オリヴェイラ