¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃ«ÈË¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç11·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£º£µ¨À®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿¡¢µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÈÃæÆü¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍ(¢¨¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ã«ÈË¸µ¿®»á
¡û¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¸Í¶¿¤È¹â¶¶¹¨ÅÍ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤Æ¡×
º£µ¨¤Ï26»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.83¡¢8¾¡10ÇÔ¤È¡¢Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¹â¶¶¡£¥ë¡¼¥¡¼¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î¹â¶¶¤Ë¤âÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢Ã«ÈË»á¤Ï¤Þ¤º¡ÖËÜÅö¤Ï¤Í¡¢¹¨ÅÍ¤¬ÌµÁÐ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Ã«ÈË»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¸Í¶¿¤È¹â¶¶¹¨ÅÍ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤Æ¡×¡Öµå¤Î½Ð½ê¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤è¡£¤â¤È¤â¤È¸«¤ä¤¹¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÎØ¤ò¤«¤±¤Æ¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢º£µ¨¤Ï21»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨4.14¡¢8¾¡9ÇÔ¤È¡¢²áµî¿ôÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖµåÎ¥¤ì¤¬Áá¤¤¤ó¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤µå¤¬Ä¹¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢ÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ò²òÀâ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤ò»È¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼´ó¤ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë1¸Ä¡¢2¸Ä¤°¤é¤¤Î¥¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¡¢µåÎ¥¤ì¤ÎÁá¤µ¤âÉÔ¿¶¤Î°ì°ø¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Ã«ÈË¸µ¿®»á¡£2014Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÁª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¡¢2016Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀìÇ¤´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó1²ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ6²ó¡¢ºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ4²ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼õ¾ÞÎò¤Î¤Û¤«¡¢27Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ª¤è¤ÓÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡¢ÄÌ»»3021»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÆüËÜ¥×¥íÌîµå(NPB)µÏ¿¤Ê¤É¤â»ý¤Ä¡£
