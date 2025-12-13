¡ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ»¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯°ìÇ¯¤Ë¡×¾ÈÔ¢¿À¼Ò ¤¹¤¹Ê§¤¤¡¦Àµ·î½àÈ÷
¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¡ÖÀµ·î»ö»Ï¤á¡×¤Î13Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾È¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤¹¤¹Ê§¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾È¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï13ÆüÄ«¡¢7¿Í¤ÎÖà½÷¤¬Ä¹¤µ¤ª¤è¤½5¥áー¥È¥ë¤ÎºûÃÝ¤ò»È¤¤¡¢ËÜÅÂ¤Ê¤É¤Î¤Û¤³¤ê¤ä¤¹¤¹¤òÊ§¤¤À¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢13Æü¤Ï½é·ØµÒ¤ËÅÏ¤¹¤ª¼é¤ê¤ä·§¼ê¤Ê¤É¤Î±ïµ¯Êª¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿ÀÌç¤Ë¤Ï³¨ÇÏ¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¿ÀÌç¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿³¨ÇÏ¤Ï¡¢Éý6.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¡£¤³¤Á¤é¤ÎÇÏ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê½ñ¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤½¤¦¡×
³¨ÇÏ¤Ë¤Ï¡ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÌÂ¤ï¤º¿Ê¤ß¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾È¹ñ¿À¼Ò¡¦Öà½÷ Ê¿²¬ÉñÎë¤µ¤ó¡Ë¡ÖÎÏ¶¯¤¤ÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¾È¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤ÏÀµ·î¡¢»°¤¬Æü¤Ç¤ª¤è¤½30Ëü¿Í¤Î»²ÇÒ¼Ô¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
