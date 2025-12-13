

目黒蓮

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、ブランドアンバサダーを務めるアーティストで俳優の目黒蓮を起用し、ホリデーシーズンに向けたスペシャルムービーを配信。

【写真】ブラックのレザージャケットを纏った目黒蓮

本ムービーは、「フェンディ ルイ（FENDI Lui）」バッグをフィーチャーし、フェンディ 2026年春夏 プレコレクションの最新ルックを纏った目黒蓮がイタリア・ミラノ（Milan）の街を楽しむ様子が描かれている。

シアリングの襟がついたコーデュロイのジャケットにカーゴパンツ、鮮やかなオレンジのニットビーニーを合わせた、遊び心溢れるスタイルで登場。スターリングシルバーのメンズジュエリーコレクション「フェンディ 925（FENDI 925）」のネックレスやリングを合わせ、洗練された個性を際立たせている。「フェンディ ルイ」バッグには、「セレリア（Selleria）」タグとフェンディ家の愛犬である「ITO」にインスパイアされた、セーラースタイルの犬形チャームが取り付けられ、アクセントを添えている。

ミステリアスな雰囲気に包まれた部屋へと導かれ、レコードプレイヤーに指をかざすとシーンは一変。フェンディ 2026年春夏 プレコレクションが創り出すホリデー感あふれる空間が広がり、ポルカドットモチーフが施されたニットにブラックのレザージャケットを纏ったスタイルへと装いを変化。そして、大切な人へのギフトを手に部屋を出ていくシーンで物語の幕を閉じる。

本スペシャルムービーは、フェンディ公式オンラインサイト、LINE、X、Facebookなどで順次観ることができる。