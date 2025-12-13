【カペラS】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『前走JBCスプリントか室町ステークス、内枠！中でも1枠！、100%！4番人気以内』
【動画】カペラS とみちょい｜https://youtu.be/RFOlOrJSGaM
テレビ東京・冨田有紀アナから『第18回カペラステークス（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
■第18回カペラステークス（GIII）枠順
2025年12月14日（日）5回中山4日 発走時刻：15時15分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ドンアミティエ（牡5 丹内祐次）
1-2 エートラックス（牡4 内田博幸）
2-3 スターペスカオリ（牝5 長岡禎仁）
2-4 テーオーエルビス（牡3 鮫島克駿）
3-5 サンライズアムール（牡6 北村宏司）
3-6 ポッドベイダー（牡3 荻野極）
4-7 キャンディドライヴ（牡6 落合玄太）
4-8 クロジシジョー（牡6 戸崎圭太）
5-9 ガビーズシスター（牝4 吉田隼人）
5-10 タガノミスト（牝4 佐々木大輔）
6-11 チカッパ（牡4 横山典弘）
6-12 カルチャーデイ（牝4 柴田善臣）
7-13 エコロアゼル（牡3 団野大成）
7-14 ジャスパーゴールド（セ7 菅原明良）
8-15 ニットウバジル（牡5 吉田豊）
8-16 ヤマニンチェルキ（牡3 岩田望来）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
繁殖牝馬は縦社会！？ オークス馬・ユーバーレーベン 新米ながらボスに君臨【もうひとつの引退馬伝説】
【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」
【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？