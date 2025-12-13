第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する前回４位・早大の選手らが１３日、所沢キャンパスで取材に応じた。学生三大駅伝３冠を達成した２０１０年度以来１５年の総合優勝へ、花田勝彦監督は「早稲田の場合は、往路で勝たないと総合優勝につながらない。（６区の）山下りを終えて、いかに貯金を作れているかが大事。前半半分は臙脂（えんじ）で染めたい」と先行逃げ切りを勝負ポイントに挙げつつ、「ライバルは挙げることは難しいが、やっぱり９回目の優勝を目指す青山学院が強いと思う。原さんの前をぜひ走りたい」と野望をのぞかせた。

花田監督は２２年４月末から同大で指導を始め、就任４年目。現在の部員全員が、自身が指導した世代になった。今季は山口智規（４年）、工藤慎作（３年）の二大エースを中心に、出雲駅伝２位、全日本大学駅伝５位。指揮官は「全員が私の指導に携わった学年。１回目の優勝を狙うチャンス。チーム力を出して大手町に笑顔で戻って来られれば」と見据えた。

第１０２回箱根駅伝。力関係では３連覇を目指す青学大を筆頭に駒大、国学院大、中大、早大を合わせて“５強”と言われている。各校、特殊区間の選手育成に苦戦している状況だが、最も安定しているのが、“山の名探偵”の異名を持つ工藤がいる早大だ。

大きいレンズのメガネと、人気アニメ「名探偵コナン」の主人公・工藤新一に名前が似ていることから付けられた愛称。１年時から５区を任され、前回は区間２位と好走し、今回は青学大の若林宏樹がマークした１時間９分１１秒の区間記録更新を目標に掲げている。

全日本学生駅伝の８区では、日本人最高タイムを３０年ぶりに更新するなど好調。花田監督は「（トップとの差が）３０秒なら絶対に逆転。１分でもなんとかやってくれる」と期待し、工藤は「明確なストロングポイントとして力を発揮できるように頑張りたい」と、キーマンの自覚をのぞかせた。