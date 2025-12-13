½ñÆ»¡¦¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¡ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ËÉ½¾´¾õ¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤«¤é1Ëü3000ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤Î±þÊç¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½ñÆ»¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÏJA¶¦ºÑÏ¢ÂçÊ¬¤Ê¤É¤¬¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤ËËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ç¤Ï½ñÆ»¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿32¿Í¤Ë¾Þ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¸©Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤«¤é½ñÆ»¤ËÌó1Ëü2500ÅÀ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë700ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸©ÃÎ»ö¾Þ ÂçÊ¬Âç³Ø¶µ°é³ØÉôÉíÂ°Ãæ³Ø3Ç¯ º´Æ£çýÊâ¤µ¤ó
¡Öº£¤Þ¤Ç¡Ê¤³¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¡Ë¾Þ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¸©ÃÎ»ö¾Þ ÌÀËÃæ³Ø¹»3Ç¯ ¿¹°ÉÆà¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ´í¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ Æü¤´¤í¤«¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Æþ¾ÞºîÉÊ¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î¥Û¥ë¥È¥Ûー¥ëÂçÊ¬¤Ç12·î19Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£