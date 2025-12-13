¤¤¤è¤¤¤è¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¡¡ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÀÚ¤ê¡ÖÂçÊ¬Ãæ³Ø¡×¤ÇÆþ»î¡¡76¿Í¤¬»î¸³¤ËÎ×¤à
¤¤¤è¤¤¤è¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç£±£³Æü¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÇºÇ¤âÁá¤¯Æþ³Ø»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î¥È¥Ã¥×¤òÀÚ¤Ã¤Æ13Æü¡¢Æþ³Ø»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçÊ¬Ãæ³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
Êç½¸Äê°÷50¿Í¤ÎÆÃ¿Ê¥³ー¥¹¤ò76¿Í¤¬¼õ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¶µ¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢Áí¹ç¤È¹ñ¸ì¡¢»»¿ô¤Î3²ÊÌÜ¤ÎÉ®µ»î¸³¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Î¼õ¸³ÈÖ¹æ¤¬³Ø¹»¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅ½¤ê¤À¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÌÀËÃæ³Ø¹»¤¬12·î20Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î´äÅÄÃæ³Ø¹»¤È¸þÍÛÃæ³Ø¹»¤¬Ç¯ÌÀ¤±¤Î1·î½é½Ü¤ËÆþ³Ø»î¸³¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£