日本バレーボール協会会長の川合俊一氏（62）が12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。妻で女優の中野みゆき(54）からの言葉に“撃沈”したと明かした。

川合氏は11日、自身のインスタグラムで右のふくらはぎに痛みを覚え、息切れもしたことから病院で検査をした結果、血栓が深部静脈にできている「エコノミークラス症候群の一歩手前」になっており、「命を落としかねない事だったと言われた」と診断されたことを告白した。

この日も日帰りで愛知に行ったが、まだ息苦しさが残っているため、列車内で脚を動かしているとも報告。

さらに「家を出る時、、犬の病院へ向かう妻と鉢合わせ！水分摂らないと死んじゃうからと、、、キッチンに向かい 戻るとペットボトルの水3本 これ持って飲んで！と 水が売ってる、重い ありがたいけど考えたら分かるだろ笑」とつづった。

また「そして放ったひと言で僕は撃沈」と続け「普段、お酒は呑むけど水飲んでるの見たことない！だから、体が臭いんじゃない？枕の匂いで気絶する！と こんな時に言うか？です、皆さん」と、川合氏を気遣う妻の言葉をユーモアたっぷりに紹介していた。

川合氏は97年に女優の中野みゆきと結婚した。