°æ¾å¾°Ìï¡¡Äï¡¦Âó¿¿£Ö£ÓÅ·¿´¤Î¾¡°ø¤Ï¡ÖºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ÆÄ©¤ó¤À·ë²Ì¡×¡¡¼«¿È¤â¡Ö»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£É£Î£Ç¡¡£Ö¡§£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ï£Æ¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥ê¥ä¥É¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬£±£³Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Äï¡¦Âó¿¿¤¬£±£±·î£²£´Æü¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Í×°ø¤ò¡ÖÂó¿¿¤ÈÉã¡Ê¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤¬ºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ÆÄ©¤ó¤À·ë²Ì¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂó¿¿¤â¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¡£¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÑ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬£±ÈÖ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤Î¾¡Íø¤Ï»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢»î¹çÅöÆü¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¾°Ìï¡£¡ÖÂó¿¿¤¬¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤ÏÈ´¤±³Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡ÖµÕ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¼¡¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ï¤¹¤´¤¯Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¹ç¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢Âó¿¿¤È¤Î¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤âÈäÏª¡££×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ø¡Ö¥Ô¥«¥½¤Îµ÷Î¥¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¡£¤½¤Îµ÷Î¥¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èò¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤ÇÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥«¥½¤Îµ÷Î¥¤Ç¤âÀï¤¨¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥ê¥Ï¥ê¤è¤¯Àï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£