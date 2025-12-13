¥¨ー¥¹¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡ÈÅ·Å¨·âÇË¡É¤ÎÍ×°ø¡¡Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¤¢¤È2¾¡¡¢¹¥ÁêÀ¤ÎÀ¤³¦2°Ì¡¦Ãæ¹ñÀª¤È½à·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¡ÚWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025¡×¤Ï13Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Æ±6°Ì¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È4－3¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
Å·Å¨¤ÎF¡¦¥ë¥Ö¥é¥óÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Ä¥ËÜÃÒ¤¬»î¹ç¸å¤Ë¾¡°ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ç¥åー¥¹¤òÍî¤È¤¹¤â½øÈ×¤ËÎ®¤ì°®¤ë
Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ä¥ËÜÃÒ¤À¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐ¤·¤¿¤Î¤ÏF¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¤Ç²áµî0¾¡4ÇÔ¡£Ä¾¶á¤Î¡ÖITTFº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¡×¤Ç¤âÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¸·¤·¤¤»î¹ç¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âè1¥²ー¥à¤Ï¥Ç¥åー¥¹¤ÎËö¤Ë12－14¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè2¥²ー¥à°Ê¹ß¤ÏÄ¥ËÜÃÒ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£11－8¡¢12－10¡¢11－3¤È3¥²ー¥à¤òÏ¢¼è¤·¡¢¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3－1¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤½¤³¤«¤éF¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¤âÈ¿·â¤ò¸«¤»¡¢Âè5¡¢6¥²ー¥à¤òÏ¢¼è¤·¤Æ¥Õ¥ë¥²ー¥à¤ËÆÍÆþ¡£Âè7¥²ー¥à¤Ç¤Ï3－6¤È¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤¬ÎäÀÅ¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¡¢9－9¤«¤é¤Î2ËÜ¤òÏ¢¼è¤·¤Æ11－9¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¡Ö1¡¢2¥²ー¥àÌÜ¤È¡¢ÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²ー¥à¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½øÈ×¤Î¥ê¥º¥à¤ò¾¡°ø¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÈà¤È¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢1¥²ー¥àÌÜ¤ÎÆþ¤ê¤¬°¤¯¤Æ¤º¤ë¤º¤ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¡£Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÓ»íÅï¤ËÂÐ¤·¤Æ5¾¡1ÇÔ¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤¬¡¢Ä¾¶á¤Îº®¹çÃÄÂÎWÇÕ·è¾¡¤Ç¤Ï1－2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¥ËÜÃÒ¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
Ä¥ËÜÃÒ¤ÏWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø¤¢¤È2¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¨ー¥¹¤¬Å·Å¨·âÇË¤òÃÆ¤ß¤ËÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£