¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍµª¡Ê50¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎJ-WAVE¡ÖKENEDIX CROSSROADS¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ä¹Ç¯½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÅ¾µ¡¤È¤·¤Æ¡Ö2012Ç¯¡×¤òµó¤²¤¿ÆâÅÄ¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤ÇÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±ºî¤ÏÆ±Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯10·î¥¯¡¼¥ë¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÆâÅÄ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¼ï¤Þ¤¡©¼«Ê¬¤¬¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤ÇÆÀ¤¿¤ª¼Çµï¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤«¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤Î»þ¤Ë±éµ»¥³¡¼¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢±éµ»¤ò¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Ç²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£²È¤ÎÃæ¤À¤±¤ì¤É¡¢·Î¸Å¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµ¿»÷ÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¥»¥Ã¥È¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¿´¤ÎÃæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·»Ï¤á¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Î½é¤á¤Îº¢¤Ç¡¢¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¿Í¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÀ®Ä¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡È¼«Ê¬¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¡È²¿¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¤«¡¢¡È¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î´ï¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤È¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿¦¶È¤Ï¿Í¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤·¤ÆÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¿Í´ÖÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â°ì¤Ä·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ý³Ï¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤â¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬12Ç¯¡¢13Ç¯¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£