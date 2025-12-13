Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃ¸¤¤Îø¤Î»×¤¤½Ð¡¡Â´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡¢ÌÜ¤Ä¤à¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é10Êâ¤À¤±¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖANN¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃ¸¤¤»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¿¹¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎCM¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö»äÃæ³Ø¹»¤Î»þ¤Ë3Ç¯´Ö¡¢ÅÏ¤»¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ª¤¦¤Á¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤¿¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤Ï¤Ã¤È²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Èà¤ÏÃË¤Î2¿Í·»Äï¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°¤ò½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¸å¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö3Ç¯¸å¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤É¤ó¤ÊÃË»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖµÕ»°³Ñ·Á¡Ê¤ÎÂÎ·Á¡Ë¡×¡Ö¤â¤¦¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö3Ç¯À¸¤ÎÂ´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë¡¢³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤ÎÎ¢¼ê¤ËÍ§Ã£¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡È10Êâ¤À¤±ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡·ë²Ì¡Ö¡È¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡£¡È¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡£ÌÜ¤Ä¤à¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é10Êâ¤À¤±¡¢10Êâ¤À¤±ÏÓÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæ¿¹¡£Âè2¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡Ö¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£