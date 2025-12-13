¡ÚRIZIN¡Û°²ß·ÎµÀ¿¡Ö³Ú¾¡¤Ç¥¤¥¸¤á¤ë¡×¥¸¥ç¥ê¡¼¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤â»î¹ç¤Ç¤Ï´°ÉõÀë¸À
¡¡12·î31Æü³«ºÅ¤Î¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¹çÆ±¸ø³«Îý½¬¤¬13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤È¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬ÀÅ¤«¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°²ß·ÎµÀ¿¡Ö³Ú¾¡¤Ç¥¤¥¸¤á¤ë¡×¥¸¥ç¥ê¡¼¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤â»î¹ç¤Ç¤Ï´°ÉõÀë¸À
¡¡Àè·î20Æü¤ÎÂÐÀïÈ¯É½²ñ¸«¤ÇÄ©È¯¹çÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿°²ß·¤È¥¸¥ç¥ê¡¼¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤ÎÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤¿¶õµ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎý½¬¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¥è¥¬¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÁà¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²Ê³ØÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ´¿È¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç°²ß·ÎµÀ¿¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡°ì¿Í¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥·¥ã¥É¡¼¤ò¸«¤»¤¿°²ß·¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£º£¤«¤éµ»½Ñ¤É¤¦¤³¤¦¤Ç²¶¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Á³¤ä¿À¤Î¥Á¥«¥é¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¡Ö°²ß·ÎµÀ¿¤Ï²¶¤ËÉé¤±¤¿¤éRIZIN¤Ë¤â¤¦½Ð¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë²¶¤âÉé¤±¤¿¤éRIZIN¤ËÂÐÀï¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£Á´¥«¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÀ¸¤¤È»à¤Ë¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Ð¸ç¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î°²ß·¤Ï¡Ö³Ú¾¡¤Ç¥¤¥¸¤á¤ë¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ»£±Æ¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¸ª¤òÃ¡¤¡¢ºÇ¸å¤Ï°®¼ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍðÆ®¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
