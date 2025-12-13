巨人の阿部慎之助監督（46）が13日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。21歳から巨人の主砲を務めた岡本和真内野手（29）の抜ける来季に向け“4番問題”について語った。

進行役を務めた師岡正雄アナウンサー（65）からの「4番候補…どうなりますかねぇ」という質問を受け、まずは「う〜ん…」とうなった阿部監督。

「春のキャンプ、オープン戦見て決めたいなっていうのは今の率直な気持ちです、はい」とまだ決めかねていることを正直に明かした。

今秋のキャンプでは盗塁、エンドランといった機動力の向上に力を入れていたことを指摘されると「そこが徹底できなくて作戦もね、結構企てたんですけど。エンドランなんか1回も成功しなかったですし。初めてぐらいじゃないかなっていうね。成功しても一、三塁になんなかったり。そういうのがちょっと目立ち過ぎたので細かいことを徹底するって意味で練習から、全体練習のなかでそういう練習をさせたんですけど。岡本が抜けた、長いの打つ人がいないってなった時に細かいことで点取っていくしかないので。再徹底じゃないですけど、それをね、していけばなんとか点は入るんじゃないかなってのはね、思います」と狙いを語った。

また、改めて来季の4番候補を聞かれると「キャベッジも残留してくれましたし、もちろん候補に入ってくると思いますしね。今年素晴らしい成績残して。来年も残っていただけるんで。彼も彼なりに多分、勉強してね。また戻って来てくれると思いますし、うん。パワーはね、誰よりもありますんで。候補は候補ですかね。候補の中の1人ですよね」と来季は来日2年目となるトレイ・キャベッジ外野手（28）の名前を挙げていた。