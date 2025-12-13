¸åÆ£¿¿´õ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¼Ì¿¿½¸¡ÖÂ³ÊÔ¡×È¯Çä¤ÇºÝÎ©¤Ä ¡ÈÈ´·²¡É ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä¡Ö¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡×¥Ö¡¼¥à¾è¤é¤º¤Ë´Ó¤¯ ¡ÈÆÈ¼«Ï©Àþ¡É
¡¡12·î12Æü¡¢¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Øflos¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¡ÖÂ³ÊÔ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¸åÆ£¤Î ¡ÈÆÈ¼«Ï©Àþ¡É ¤Î³èÆ°¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡2024Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Øflos¡Ù¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö¸åÆ£¤µ¤ó¤Î±ð¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤äÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤ÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢10ºþ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Øthanks edition¡Ê´¶¼ÕÈÇ¡Ë¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿139¥Ú¡¼¥¸¤Î¿·ÈÇ¤òÅÅ»ÒÈÇ¸ÂÄê¤Ç12·î25Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¼Ì¿¿½¸¤Î¡ÖÂ³ÊÔ¡×¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢Ì¤·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô40ºÐ¤Ç¤Þ¤À¼Ì¿¿½¸¤¬¡È¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¡ÜÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥ÈÄÉ²Ã¡É¤Ã¤Æ¡¢¸åÆ£¿¿´õ¡Ä¿Ê²½¤ä¤á¤ëµ¤¥¼¥í¤ä¤ó¡Õ
¡Ô¥´¥Þ¥¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¤Ê¤Î¤Û¤ó¤Þ¥¨¥°¤¤¡Õ
¡Ô40ºÐ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤Î¤³¤Î¿Í¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤Æ¸åÆ£¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï1999Ç¯¤Ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î3´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£2002Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2014Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ë2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é²ÈÂ²¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£½Ð¿È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤äÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äSNS¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤¬·ëº§¤·¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¡È¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥Ö¡¼¥à¡É ¤ÎºÇÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö5·î¤Ë¤Ï¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤È²Æì¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë1Çñ2Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì±ÍØ¥é¥¤¥Öµï¼ò²°¤Ç¤ÎÍ¼¿©²ñ¡¢Î°µå°áÁõ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅÚ»º¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢»²²ÃÈñÍÑ¤Ï2Ì¾1¼¼7Ëü9800±ß¡ÊÊÌÅÓ¸òÄÌÈñ¡Ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¡¢Êì¿Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Çö¤¤ ¡ÈÆÈ¼«Ï©Àþ¡É ¤ò´Ó¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÎáÏÂ¤Ç¤â¡¢¡È¥´¥Þ¥ÀûÉ÷¡É ¤Ï·òºß¤Î¤è¤¦¤À¡£