£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¡£Á£É¤á¤°¤ë¸½¾õ¤Ë·Ù¹ð¡Ö´ÝÅê¤²¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Ç»×¹Í¤·¤í¡ª¡×¡Ö¥É¥ó¥É¥óÆ¬°¤¯¤Ê¤ë¤¾¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡££Á£É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡ÖÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¥°¡¼¥°¥ë¸¡º÷¤Î£Á£É¤¬¡Ú¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¡Û¤È¸í¾ðÊó¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¡Ö¤Æ¤«¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ç£Á£É¤ËÈ½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤ë¥ä¥Ä¡¢ËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡£Á£É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¿µ¤¤Ç¸í¾ðÊó¤ò½Ð¤¹¡£Å¬Åö¤Ê²óÅú¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡È´ÑÂ¬µ¡´Ø¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ç¤â¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£°ì¼¡¾ðÊó¤ò°®¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ø£Á£É¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤«¤é°Â¿´¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¿Í´Ö¤Î¹½Â¤¤³¤½ÌäÂê¤À¤í¡©¡×¤ÈÄóµ¯¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï£Á£É¤ÎÀºÅÙ¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ª¥Þ¥¨¼«¿È¤Î´íµ¡´ÉÍý¤¬·ç¤±¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ºÒ³²»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿»þ¤Ç¤Î£Á£É¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¤µ¡¢ÊØÍø¤µ¤Ë¿»¤«¤ê¤¹¤®¤ÆÈ½ÃÇ¤ò´Ý¤´¤ÈÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¡¢Â¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡ÖºÇ¸å¤ÎÀþ°ú¤¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¡££Á£É¤ÏÆ»¶ñ¡£Ì¿¤äÀ¸³è¤òÍÂ¤±¤ëÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡ÖÆ»¶ñ¤Ë»È¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤Ï¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£´ÝÅê¤²¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Ç»×¹Í¤·¤í¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥É¥ó¥É¥óÆ¬°¤¯¤Ê¤ë¤¾¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£