¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÄ«ÀÄÎ¶¡¡Âç¡Ö³¡¹Ä¡×¥³¡¼¥ë¤Ë¿´ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿¡Ä¤½¤Î»þ¡ª ¸µNHK¥¢¥ÊÌÀ¤«¤¹àÂçµÕ½±á
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆË¥ÎÅç¡Ê£´£²¡Ë¤Ë¤è¤ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖË¥ÎÅç¤Î¤ªÁêËÐ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¡¢£Î£È£Ë¤ÎÂçÁêËÐÃæ·ÑÃ´Åö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿´¢²°ÉÙ»ÎÍº»á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡´¢²°»á¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¼èÁÈ£³ÈÖ¡×¤Î°ì¤Ä¤Ë²£¹ËÄ«ÀÄÎ¶¤¬£·Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿£²£°£°£µÇ¯¶å½£¾ì½ê¤Î³¡¹ÄÀï¤òµó¤²¡Ö£·Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¶å½£¾ì½ê¤Î£±£´ÆüÌÜ¡Ê³¡¹ÄÀï¡Ë¡£Åö»þ£¸£°£°£°¿Í¤°¤é¤¤Æþ¤ëÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç£¸£°£°£°¿ÍÁ´Éô¤¬³¡¹Ä¥³¡¼¥ë¡£¡ÊÄ«ÀÄÎ¶¡ËËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢³¡¹Ä¥³¡¼¥ë¤òÁ´¿È¤ËÍá¤Ó¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤È¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡ÊÄ«ÀÄÎ¶¤Ï¡Ë»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬³¡¹Ä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤ÏÉé¤±¤Æ¤ä¤ë¡£Àé½©³Ú¤¬¤â¤¦°ìÈÖ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢³¡¹Ä¥³¡¼¥ë¤¬¤¹¤ëÃæ¤Ç£±¿Í¤À¤±àÄ«ÀÄÎ¶´èÄ¥¤ì¡ªá¤È¡£¡ÊÄ«ÀÄÎ¶¤Ï¡Ë¡Ø¤¢¤ì¡©¡¡£±¿Í±þ±ç¤¹¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤¾¡¢²¶¤Ë¡Ù¤È»ÅÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤éÃµ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¸þÀµÌÌ¤Ë¤¤¤¿ÎÐ¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬à´èÄ¥¤ìá¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø²¶¤Ï¤³¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Ä¡Ù¤ÈµÞ¤ËºÇ¸å¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Âç·ãÀï¤Î¸å¤Ë¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤½¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤Î¸å¡¢·ü¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÅÚÉ¶¤ò²¼¤ê¤¿¸å¡¢Èà¤ÏÅÚÉ¶¤ËÆ¬¤ò¤Ä¤±¤Æµã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤ËÄ«ÀÄÎ¶¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤À¡£¶ì¤·¤¤»þ¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤òÊ¬¤«¤ë¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¡Ù¤È¡£¤¢¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£