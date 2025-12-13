µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¹æµã¡ª¡¡¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÂçÀôÍÎ¤é¥¥ã¥¹¥È¿Ø¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂçÀôÍÎ¤È¡¢¶¦±é¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¹âÈª½ß»Ò¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¢¸þÎ¤Í´¹á¤Î8¿Í¤¬Æ±Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ï12·î16ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀôÍÎ¡õµÜºê¤¢¤ª¤¤¡ÈÉ×ÉØ¡É¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òµÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ê¡©¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¼ç±é¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢²áÌ©¤Ê»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¾ï¤Ë¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ºÂÄ¹¤Ç¤¢¤ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂçÀôÍÎ¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÍò¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â²ñ¤¦¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¸Ø¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¡ÊÂ³ÊÔ¤ò¡Ë»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï»£¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ç½¸¤ª¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÆ½¸·ë¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¤·¤¿Æü¤«¤é½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×Ãæ¤âÂç¹æµã¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÎÞ¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´éËþ³«¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡È»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¡É¤é¤·¤¤¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ä¶¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¼Çµï¤Ç¡È¥¢¥Û¤Î»Ò¡Éºù²ð¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤Ï¡Öºù²ð¤ò¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç±Ê±ó¤Ëºé¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î¼Æ¸¤¡¦º´½õ¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿±§Ìî¾ÍÊ¿¤Ï¡Öº´½õ¤È¤â¤É¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜºî¤òÂçÀô¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£¿ôÆüÁ°¤«¤é¡¢º´½õ¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¯¤Æ¤¢¤¨¤Æµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿±§Ìî¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½ªÆüº´½õ¤È¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡£º´½õ¤âÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç±§Ìî¤Î´é¤ò¤Ê¤á¤¿¤ê¤«¤¸¤Ã¤¿¤ê¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡¢¼þ¤ê¤¬¤Ê¤¼¤«¤â¤é¤¤µã¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÈª½ß»Ò¤Ï¡Ö¼ç±é¤ÎÂçÀô¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÂçÀô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤º¥¦¥ë¥¦¥ë¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¿¤«¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ä¤ê¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¤Ç¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤ÆÊ¸ÂÀ¤é¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿¡ÚYoung3¡Û¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤¿¤³¾Æ¤¹¥¤¤ÎÂç³ØÀ¸¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤¤¤¦»Ô¾¾¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï¡ÖÂçÀèÇÚÊý¤¬²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æü¡¹»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡ºù²ð¤ÎÂ©»Ò¡¦»ç±ñ¤ò±é¤¸¤¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´°Áö¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²»ÇÈ·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡¦µ×¾òÌò¤Î¸þÎ¤Í´¹á¤â¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬Ìµ»ö¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙºÇ½ª²ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ12·î16Æü21»þÊüÁ÷¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÂçÀôÍÎ
³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Íò¤Î¤è¤¦¤Ê3¤«·î¤È10Æü¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬´Ñ¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢²ñ¤¦¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¸Ø¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Bit£µ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¥¿¥³¥Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°¦¤·¤¯¤Æ¡¢Young3¤¬Íè¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡Íè·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¡ÊÂ³ÊÔ¤ò¡Ë»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï»£¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ç½¸¤ª¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡¡³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£µÜºê¤¢¤ª¤¤
¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¤·¤¿Æü¤«¤é½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦Ìµ¤¤¤È»×¤¦¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ö3ÂåÌÜÂçÀôÍÎ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï2ÂåÌÜÂçÀôÍÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«
¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Â·¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºù²ð¤È¤¤¤¦Ìò¤ÏºÇ¶á±é¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ä¿´¸¯¤¤¤¬ºù²ð¤È¤¤¤¦²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºù²ð¤ò¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç±Ê±ó¤Ëºé¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£ËÌÂ¼¾¢³¤
ËÍ¤Ï1ÏÃ¤Î»£±Æ¤Î»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄºÇ¶á¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ÀÌò¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤³¤Î¸½¾ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀèÇÚÊý¤¬²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æü¡¹»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹âÈª½ß»Ò
³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¼ç±é¤ÎÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë»ä¤¬²¿¤«¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£±§Ìî¾ÍÊ¿
º´½õ¤È¤â¤É¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»£±Æ¤Î½ÐÈÖ¤¬Íè¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þ¤Ë¡ËºÇ½é¤Ï¡ÖÈ¾Â¢¤µ¤ó¤Èº´½õ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ªÈ×¤Ï¡Öº´½õ¤µ¤ó¤ÈÈ¾Â¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜºî¤òÂçÀô¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¤´°ì½ï½ÐÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¢£¿·¸¶ÂÙÍ¤
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë25ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î25ºÐ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤ÈÇ®¤¤¤ª¼Çµï¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸þÎ¤Í´¹á
³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤ÇËèÆü»£±Æ¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡ª
