吉岡里帆、“兄ちゃん”妻夫木聡45歳の誕生日を祝福「おめでとうございます！」
女優の吉岡里帆が13日、自身のインスタグラムを更新。俳優・妻夫木聡の45歳の誕生日を祝福した。
【写真】吉岡里帆、妻夫木聡の誕生日を祝福
ストーリーズを更新した吉岡は、「兄ちゃん、お誕生日おめでとうございます！」とメッセージを添えて投稿。写真には吉岡のほか、妻夫木、成田凌、矢本悠馬、今田美桜の姿が写っている。
この5人は、ジャンボ宝くじのCMできょうだい役として共演。劇中では、妻夫木が長男・サトシ、吉岡が長女・リホ、成田が次男・リョウ、矢本が三男・ユウマ、今田が次女・ミオを演じている。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（＠riho_yoshioka）
【写真】吉岡里帆、妻夫木聡の誕生日を祝福
ストーリーズを更新した吉岡は、「兄ちゃん、お誕生日おめでとうございます！」とメッセージを添えて投稿。写真には吉岡のほか、妻夫木、成田凌、矢本悠馬、今田美桜の姿が写っている。
この5人は、ジャンボ宝くじのCMできょうだい役として共演。劇中では、妻夫木が長男・サトシ、吉岡が長女・リホ、成田が次男・リョウ、矢本が三男・ユウマ、今田が次女・ミオを演じている。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（＠riho_yoshioka）