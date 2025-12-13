元フジアナ・渡邊渚、美スタイル際立つ衣装姿に多数の「いいね！」 眩しい笑顔で近況を報告
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が13日までにインスタグラムを更新。近況について明かした。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
今回の投稿では「今年は早めに仕事納めをするつもりなので、今週は頑張りました 趣味の手芸やお花もやって息抜きしつつ、いい1週間だった！」と近況を報告しつつ、美スタイル際立つ衣装姿を投稿。続けて「みなさんも年末まで、お仕事、学校、家庭など様々な場所でやることがたくさんかもしれませんが、追い込みすぎず、自分のペースでいきましょう 私も着々と来年へ向けて準備を進めます！」とつづった。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
