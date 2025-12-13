井上清華アナ、『FNS歌謡祭』ドレス姿に絶賛の声「撃ち抜かれる美しさ」
フジテレビの井上清華アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新。3日、10日に放送された『2025 FNS歌謡祭』のオフショットを公開した。
【写真】井上清華アナ、『FNS歌謡祭』華やかなドレス姿に称賛の声「超絶かわいい」
井上アナは、MCを務めた本番組について「FNS歌謡祭 ご覧くださった皆さまありがとうございました！！ 沢山の名場面と出会えたおかげで年末まで楽しく走り抜けられそうです」と投稿。淡いピンクのドレス姿で写るオフショットを披露した。
ファンからは「撃ち抜かれる美しさ」「可愛すぎる」「ドレスがかわいい」「マジで女神様」といった絶賛の声が相次いでいる。
引用：「井上清華」インスタグラム（＠seika_inoue）
【写真】井上清華アナ、『FNS歌謡祭』華やかなドレス姿に称賛の声「超絶かわいい」
井上アナは、MCを務めた本番組について「FNS歌謡祭 ご覧くださった皆さまありがとうございました！！ 沢山の名場面と出会えたおかげで年末まで楽しく走り抜けられそうです」と投稿。淡いピンクのドレス姿で写るオフショットを披露した。
ファンからは「撃ち抜かれる美しさ」「可愛すぎる」「ドレスがかわいい」「マジで女神様」といった絶賛の声が相次いでいる。
引用：「井上清華」インスタグラム（＠seika_inoue）