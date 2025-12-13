“昭和ヘア”は卒業ーー！【40・50代】切って即今っぽ♡「大人ウルフヘア」

ヘアスタイルにもトレンドを取り入れるのが、おしゃれな大人女性への近道かも。軽やかなレイヤーで動きを出す、大人女性に似合うウルフヘアなら、昭和的な重たいヘアから即今っぽいスタイルに。「大人ウルフヘア」をさっそくチェックしてみて。

メリハリのあるシルエットがおしゃれ

@motoshi_wtokyo_wolfさんが「ウルフすぎない流行りのネオウルフ」と紹介しているヘアスタイル。ふんわりとしたトップと首元のくびれのメリハリが、ウルフならではの抜け感を演出しています。年齢によるボリュームダウンが気になる人にもおすすめです。

フェイスラインをカバーして小顔見え

こちらのヘアスタイルは、@t.ikeda214さんが紹介している「オーダー多数の小顔ウルフレイヤー」。程よくボリュームのあるフォルムや、顔まわりのレイヤーが小顔に見せてくれそうです。透明感のあるカラーを合わせることで、より軽やかに仕上がっています。

まとまりやすい外ハネプチウルフ

程よいレイヤーが落ち着いた印象のプチウルフ。毛先の外ハネが若々しい印象を与えてくれそうです。@kitadani_koujiroさんは「髪が多くて悩んでいる方のお役にたてれば」とコメント。レイヤーによって髪のボリュームを調整できるのも、ウルフヘアのおすすめポイントです。

華やかな大人のウルフヘア

自然な毛流れを活かしてナチュラルに仕上げたウルフヘア。レイヤーによる立体感が大人女性ならではの華やかさを演出してくれそうです。@rico_salonさんは「ピンクでちょっとエレガントなウルフ」とコメント。やさしいピンク系のカラーが上品です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@t.ikeda214様、@kitadani_koujiro様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri