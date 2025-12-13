ÊÒ¼êÅÝÎ©¤Ç¾Ð´é¡Ä¡È¸µÂÎÁà¡É¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²½¤±Êª¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡É¤¬°Û¼¡¸µ¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ö²¿¤â¤«¤â´°àú¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤Î¡ÈÍÛ¥¥ã¥é½÷»Ò¡É¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢ºÇ¿·Åê¹Æ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ì¥¤»¤¿²½¤±Êªµé¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¡£¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÊª¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÇ®Îõ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÒ¼êÅÝÎ©¤Ç¾Ð´é¡Ä¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È²½¤±Êª¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡É
¡¡WWE¤ÎÂè3¥Ö¥é¥ó¥ÉNXT¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥½¥ë¡¦¥ë¥«¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¸µÂÎÁàÁª¼ê¤È¤·¤ÆÂç³Ø¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤¤¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤Ë¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ºÇ¿·¥ê¥ó¥°¥®¥¢»Ñ¡£¤·¤«¤â¡¢Â¾¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Þ¤º¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÒ¼êÅÝÎ©¤Î¤Þ¤ÞÍ¾Íµ¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¶È¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¶ÚÆù¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥ë¤Ï2022Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÂÎÁà»Å¹þ¤ß¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¥¿¥ó¥Ö¥ê¥ó¥°¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¶õÃæ¤Ç²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤òÂª¤¨¤ë¹âÆñÅÙÊÑ·Á¥«¥Ã¥¿¡¼¡Ö¥½¥ë¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈà½÷¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¡£½éÂåWWE½÷»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É²¦¼Ô¡¢½÷»ÒËÌÊÆ²¦¼Ô¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤â½½Ê¬¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ô¤«·î¤Ï¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÏ¯Êó¤À¡£¡ÖNXTºÇ¶¯¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬´°àú¡×¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇËÜÊª¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê²óÉüÎÏ¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥á¥¤¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥ê¡¼¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¡¼¥Ê°úÂà¶½¹Ô¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÉñÂæ¤ËÈà½÷¤òÈ´Å§¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÃÄÂÎ¤Î´üÂÔÃÍ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£²ø²æ¤«¤é¤Î´°Á´Éü³è¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥í¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤ò·ü¤±¤¿¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¾¡Éé¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
