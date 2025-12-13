¡Ö¿Í¸¢¤Ê¤µ¤á¡Ä¡×8¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬²á¹ó¤Ê¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¡ª´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Î¤è¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·Ý¿Í¤ÎÁ°¤ÇÈþ½÷2¿Í¤¬Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÍß¡É¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿À¸¤»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£MC¤Ï¾®äØÀéË¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ËãÂÞ¤òÈï¤»¤é¤ì¤¿8¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤À¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î´·¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ë¥·¥À¤Ï¡Ö¿Í¸¢¤Ê¤µ¤á¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤Î¤è¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡Ì©¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ìÆ±¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÃµº÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¿å¤Ï°û¤á¤º¡¢¿©»ö¤â¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Á¤ª¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë