¸¤¤òÍ·¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¡Ø¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡Ù¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¢ª»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È°ã¤¦¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¤¬26ËüºÆÀ¸¡Öµ¢¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÇÁð¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ£÷¡×
¤»¤Ã¤«¤¯¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢¥ï¥ó¥³¤ÏÍ·¤Öµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡©¥ï¥ó¥³¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤ËÇú¾Ð¤È´¶¿´¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç26Ëü6000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥³¤ò¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÇÍ·¤Ð¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öbun.gachan¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¡Ö¥¸¥å¥×¥ó¡×¤Á¤ã¤ó¤¬¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥¸¥å¥×¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Áö¤ê²ó¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¥¸¥å¥×¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¥È¥³¥È¥³¤ÈÊâ¤½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÎÃ¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥«ー¥È¤ÎÁ°¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¥«ー¥È¤Ë¤ª¼ê¡¹¤ò¤Ä¤¤¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ö¤â¤¦µ¢¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤½¤¦¡£
µ¢¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Î»Ñ¤ËÇú¾Ð
¤µ¤é¤Ë¥¸¥å¥×¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¹ø¤òÍî¤È¤·¤ÆÈ¿Æ°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥«ー¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡ª¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¥«ー¥È¤ÎÃæ¤«¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¤¹¤è¡©Áá¤¯µ¢¤í¤¦¡ª¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£
¤É¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥«ー¥È¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤µ¤È¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ò³Ú¤·¤àµ¤¥¼¥í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ì½ï¤Ë¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Æ±µï¸¤¤Î¡Ö¥Ö¥ó¥¬¡×¤Á¤ã¤ó¤â¡¢Á´Á³Áö¤í¤¦¤È¤»¤º¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥ó¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Äü¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¯»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¤ó¤ä¤Í£÷¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¸«»ö¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥«ー¥È¤¬¤ï¤«¤ë¤Ã¤Æ¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÏÈþÍÆ¼¼¤Î´ÇÈÄ¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö
ÉáÃÊ¤Î¥¸¥å¥×¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥Ö¥ó¥¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Î´ÇÈÄ¸¤¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤ª½Ð·Þ¤¨¤ä¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤ÈÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦2É¤¡£¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎËþÂÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¸¥å¥×¥ó¤Á¤ã¤ó¡õ¥Ö¥ó¥¬¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤äÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öbun.gachan¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öbun.gachan¡×¤µ¤Þ
