¡Ø»ô¤¤¼ç¤ò´Æ»ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡Ù¤È¡Ø¿çËâ¡Ù¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¸¤¢ª´é¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ø¾×·â¤ÎÉ½¾ð¡Ù¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÇòÌÜ£÷£÷¡×¡Ö¸«Ä¥¤Ã¡Ä¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÇú¾Ð¤ÎÀ¼
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò´Æ»ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡¢½±¤¤Íè¤ë¿çËâ¡Ä¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥§¥ë¥Æ¥£¤µ¤ó¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¡Ø¸Â³¦ÆÍÇË¡Ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÉ½¾ð¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç36.3Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2.4Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@Beatrice_s18¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥§¥ë¥Æ¥£¡Ê¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥·ー¥×¥É¥Ã¥°¡Ë¡Ö¥¬¥Ó¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç´²¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¬¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´Æ»ë¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬½±¤¤Íè¤ë¿çËâ¤È¤Î¹¶ËÉ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤Ê¤ó¤ÈÇòÌÜ¤ò¤à¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¸Â³¦ÆÍÇË¤¹¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¤»¤á¤®¹ç¤¦¤Þ¤À´Æ»ë¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢»ß¤á¤É¤Ê¤¯²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¿çËâ¡Ä¤É¤¦¤ä¤é¡¢Àè¤Ë°ìÊâ¥êー¥É¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿çËâ¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¥¬¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¶¦¤ËÊë¤é¤¹»Ð¥·¥§¥ë¥Æ¥£¡Ö¥ë¥Á¥§¡×¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¾ù¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Í·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¢¿²»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë¿²¼¼¤Ø¸þ¤«¤¦¥ë¥Á¥§¤Á¤ã¤ó¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÆÈ¤êÀê¤á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤Ç¼ê¤¬¶õ¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤Î¤¤¤¸¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤È¡¢¸Â³¦ÆÍÇË¤ÇÇòÌÜ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸«¤¿ÌÜ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥Ó¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¤ª»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿çËâ¤ËÉé¤±¤Æ¤ëµ¤¤¬¡Ä¾Ð¡×¡Ö¸«Ä¥¤Ã¡Ä¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤ë¤ï¤«¤ë¡×¡ÖÇòÌÜÇí¤¤¤È¤ë£÷£÷¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥·¥§¥ë¥Æ¥£»ÐËå¤ÎÆü¾ï
2020Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¬¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢2015Ç¯8·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ë¥Á¥§¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤â¡£¤È¤Ë¤«¤¯»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤°¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¥¬¥Ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥ë¥Á¥§¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤ÏÆü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¥·¥§¥ë¥Æ¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌþ¤ä¤·¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
