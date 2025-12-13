日本代表経験のある25歳DFに欧州移籍の可能性が浮上！ 今夏に交渉決裂も、話し合い再開と現地報道
川崎フロンターレの日本代表DF三浦颯太に、スウェーデン移籍の可能性が浮上しているようだ。現地12月11日にスウェーデンメディア『Fotbollskanalen』が伝えている。
25歳のレフティは、2023年12月にヴァンフォーレ甲府から川崎に加入。24年には元日に行なわれた国際親善試合のタイ戦で日本代表デビューを飾った。川崎で２シーズン目を迎えた今季はリーグ戦24試合に出場し、２アシストを記録している。
同メディアによると、そんな三浦の獲得に向けてスウェーデンのAIKストックホルムが交渉を進めているという。
同クラブは今夏にもこの日本人DFの獲得に迫っていたものの、川崎側が提示した移籍金が想定より高く、最終的に交渉は決裂。しかし今回、両クラブの話し合いが再開されているようだ。
三浦と川崎の契約は2028年夏まで。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
