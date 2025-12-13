「招聘は大失敗」「まったくもって酷い」日本人カルテット擁する欧州名門、新監督が就任２試合でまさかの解任危機！ファンは更迭を要求「監督人事でこれほど怒ったことはない」
新体制になってまだ２試合だ。しかし、連敗スタートを喫したことで、不穏な空気が漂っている。
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属する名門セルティックは、10月末から暫定的に指揮をとってきたマーティン・オニール前監督に代わり、新たにウィルフリード・ナンシー監督を招聘した。
だが、直近で５連勝を飾るなど、７戦６勝１敗と立て直しに成功した様子だったオニール体制からチームを受け継いだナンシー政権は、初陣となった国内リーグでのハーツとの首位攻防戦を落とすと、続くヨーロッパリーグのローマ戦ではホームで０−３と完敗している。
この結果を受け、12月14日に行われるセント・ミレンとのリーグカップ決勝でタイトルを獲得できるかどうかは、ナンシーの進退にかかわるとの見方も浮上している。実際、サポーターからは疑問視する声が相次いでいるようだ。専門サイト『67 HAIL HAIL』がSNSでの声を拾った。
「（ローマ戦で）100％解任されるべきだった」
「ナンシーは日曜が仕事を救うための試合。負けたら去るべきだ」
「ナンシー招聘は大失敗だった。まったく不十分。ここに長くいることはないだろう」
「監督人事でこれほど怒ったことはない。日曜の試合で負けたら去ってほしい。これを続けることは許されない」
「ナンシーを支持するのは難しい。まったくもって酷い。これを続けることはできない。機能していないのは明らかだ」
「見ただけでまったく不十分と分かる。彼がシーズンを救うはずがない。またオニールが引き受ける準備ができているといいな」
「セルティックの負けを望むなんて思いもよらなかった。決勝ならなおさらだ。でも、それでナンシーを取り除けるなら、自分はそれに乗る」
また、『Football Insider』によると、英公共放送『BBC』のトム・イングリッシュ記者も、「今のセルティックはトリッキーな状況にある。チーム内がとても不確実になっていると思う」と話している。
「日曜の試合に勝てなければ、天が崩れ落ちてくるかもしれない。彼らは勝たなければいけない」
OBのジョー・ハートも「新監督と新たなシステムにとっては簡単じゃない。だが、ロケット科学ではないんだ」と述べた。
「彼はすぐに学ばなければならない。日曜の試合は重要だ。自分が何に足を踏み入れているか、彼が分かっているのかは分からない」
オニール政権で復調したかに思われたが、再び不振に陥りつつあるセルティック。波乱のシーズンはこれからどうなっていくのか。日本人選手たちの調子や起用法、去就とあわせて注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
