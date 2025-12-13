¡ÖºÇÂç¤ÎÇÔ¼Ô¤Ï¥á¥Ã¥Ä¡×4Æü´Ö¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÊÄËë¡¢ÊÆµ¼ÔºÂÃÌ²ñ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ºÇÂç¤Î¾¡¼Ô¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡©¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡©¥á¥Ã¥Ä¤ÏÅêÂÇ¤ÎÃì¤¬Î®½Ð
¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¾¡Íø¤òµá¤á¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤äÂåÍý¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î11Æü¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿²ñ´üÃæ¤ËÂçÊª¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Î·ÀÌó¤¬¼¡¡¹¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPN¤Ç¤ÏÁáÂ®³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆººÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤Ä¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¸«¤ë
¡¡·ÀÌó¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥¿¡¼¤é¤ÎÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¡¢²ñµÄÁ´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Û¥ë¥Ø¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èµ¼Ô¤Ï¡ÖºÇÂç¤ÎÇÔ¼Ô¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¼«·³¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢µåÃÄËÜÎÝÂÇµÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ò2ÆüÏ¢Â³¤Ç¼º¤Ã¤¿¡£ºÆ·ÀÌó¤Ï·ë¤Ù¤º¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤¯µåÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¡ÖºÇÂç¤Î¾¡¼Ô¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡×¤È2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£µ¨¡¢ºÇÂç¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÊä¶¯¤ËÀ®¸ù¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ëµåÃÄ¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Ê²ÝÂê¤òËä¤á¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÇÔ¼Ô¤Ï¥ì¥Ã¥º¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥Ñ¥Ã¥µ¥ó»á¤ÏÀâÌÀ¡£¥ì¥Ã¥º¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¡£¡Ö»ñ¶â¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¡£¤¢¤È°ì¿Í¡¢³Î¼Â¤Ê¼çÎÏÂÇ¼Ô¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤Î¿¿¤Î²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ë¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥ºµ¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬ºÇÂç¤Î¾¡¼Ô¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ïº£µ¨¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁË¤ß¡¢1ËÜº¹¤Î56ËÜÎÝÂÇ¤ÇÂÇÅÀ²¦¤È¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÖÈà¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÂå¤¨¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤·ÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥ì¥Ã¥º¤¬¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁèÃ¥Àï¤òÅ¸³«¤·¤¿Î¾µåÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å½¡Î´¡¢º£°æÃ£Ìé¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¹â¶¶¸÷À®¤éÆüËÜÁª¼ê¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ä¥¢¥í¥ó¥½¤éÂçÊªFAÁª¼ê¤Îµî½¢¤¬·èÃå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¼¾å¤ä²¬ËÜ¤Î»Ô¾ì¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯µ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ³Æ¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤òÆ°¤«¤·¤¿4Æü´Ö¤¬ÊÄËë¡£ËÜÅö¤Î¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿¿¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ÏÍèÇ¯¤Î10·î¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]