¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍµª¡Ê50¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎJ-WAVE¡ÖKENEDIX CROSSROADS¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬»öÁ°¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡ÖÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Î¤ª»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È»ØÅ¦¡£ÆâÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÃæ°æµ®°ì¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¡¢ÆâÅÄ¤ÏÃæ°æ±é¤¸¤ëÄ¹ÁÒÏÂÊ¿¤ÎËå¡¦Ä¹ÁÒËüÍý»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£º£Ç¯4·î¥¯¡¼¥ë¤Ç¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¤È¤·¤ÆÂè3¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò2012Ç¯¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤´é¹ç¤ï¤»ËÜÆÉ¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤ËÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢¤Ç¡¢ÈÓÅçÄ¾»Ò¤µ¤ó¡¢ºä¸ý·ûÆó¤¯¤ó¤Ç¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¤Á¤ó¤È´é¹ç¤ï¤»ËÜÆÉ¤ß¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÎµÜËÜÍý¹¾»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆâÅÄ¡£¡Ö¡È¤Ê¤ó¤«¤â¤Ã¤È°ã¤¦°ú¤½Ð¤·¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤¬¡£¤Ç¡¢Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤â¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤â¡¢³§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¤Ç¡È¤¦¤ï¡¢»ä¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤½Ð¤·¤«¡Ä¡É¤È¡£¤Ç¡¢°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò²¿¸Ä¤«½Ð¤·¤Æ¤â¡È¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¡©¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤¿¤»¤ë´¶¤¸¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡È¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢»ä¡¢²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢¡Èº£¤Þ¤Ç10Âå¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼Çµï¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡É¤È¡£¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ï¤êÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤ëÊý¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¾¯¡¹Æñ¤·¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÇ¤½Ð¤»¤Ê¤¤½÷À¤È¤¤¤¦¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤À¤±¤É¡¢°ì¤Ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¡¢°î¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½÷À¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«Ìµ¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤«¤éÌò¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ë¡¢¤À¤«¤éº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò²õ¤¹¤³¤È¡£¥¼¥í¤ËÌá¤·¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¿´¤òÍç¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿Ìò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢²õ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¡Ê²õ¤·¤¿¡Ë¡£ÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍý²ò¤Î»ÅÊý¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾ï¤Ë¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¤½¤ÎÌò¤ÎÈà½÷¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æº£¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊâ¤Êý¤ò¤¹¤ë¡¢¤É¤ó¤Ê¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¹Í¤¨Â³¤±¤ë¡¢¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤º»Ï¤á¤¿¡£Ä¹ÁÒËüÍý»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦½÷À¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤«¤Ê¡£³ùÁÒ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¾ï¤Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È´ÆÆÄ¤¬¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È¤â¤¦ËüÍý»ÒºÇ¹â¡ª¡É¤È¤«¡ÈÌÌÇò¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢µ®°ì¤µ¤ó¤äº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢Ä¾»Ò¤µ¤ó¡¢·ûÆó¤¯¤ó¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤´ò¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÆâÅÄ¡£¡Ö¡È¤¢¡¢¤³¤ì¤«¡É¤Ã¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ì¿Í¤Ç¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÌò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë°ì¿Í¤¸¤ãÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤°ìÂÎ´¶¤ä¥°¥ë¡¼¥ô´¶¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÂÎÁ´¿È¤Ç¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£