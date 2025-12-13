俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話「カノン」が放送され、犯人の正体が明らかとなる。

犯人候補として有力視されている人物の１人がターボー（森本慎太郎）。３話に未回収の疑惑が残っている。アメリカにいた（はずの）ターボーは２話で登場。キング（間宮）の家をふらりと訪れ、いつ帰国したのか聞かれると「つい最近。こっちで新規事業の会見があってさ。で、カンタローから連絡あって、卒アルのこととか同窓会のこととか。全部聞いたよ」と説明する。

だが、３話で矛盾が生まれる。キングがカンタロー（工藤阿須加）のお見舞いにいくと、枕元に火星の置物があり、カンタローは「それ…ターボー。貧ちゃんが亡くなって、すぐにターボーから電話があって」と語る。

先に連絡をしたのが、ターボーとカンタローでは入れ違っている。キングは「ターボーから？」と疑問を口にするも、カンタローは「うん…同窓会のこととか、いろいろ話して…日本にすぐ帰るって。だけど俺こんなになっちゃって…ニュースか何かで知って、見舞いにきてくれていたみたいなんだ」と振り返って、やはり２人の発言の整合性は一致しない。

キングは「ターボー、カンタローから電話があったって。オレに会いに来たのも、絵、受け取りに来ただけだって」と違和感を感じているようだが、体調が悪いからかカンタローは「キングのこと心配してた。キングが無茶しないよう見張っとけって。すぐ帰るから余計なことさせんなって」と話が噛み合っていなかった。

他にも３話ではどの子（新木）がターボーについて「アプリ業界の革命児なんて呼ばれてますが、裏では黒い噂が絶えません。目的のためなら手段を選ばないそうです。例え、それが法に触れるモノだったとしても」と、今となっては耳を疑うような発言をしている。果たしてターボーは白なのか黒なのか…

Ｘでも「カンタローとターボーの会話の矛盾がまだ回収されてない」「やっぱりこのカンタローとターボーの矛盾はずっと引っかかってるんだよな。ターボーはどうしても犯人側だと思っちゃうな。」「ターボーとカンタローって、お互いに相手から連絡きたってキングに話してるんだよね。キングは違和感あったっぽいけど、その後そのこと深掘ってないよね？どうだっけ？どっちか嘘ついてるならその人犯人でしょ」「ター坊うさんくさいんだよな。カンタローから連絡きた、ターボーから連絡きたって矛盾してるし。ひんちゃんの落ちた時の写真犯人からきたって。追いかけてる時トヨと鉢合わせになったし。コートなんで脱いだ？」などの声が並んでいる。