Cygamesが開発・運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』が、世界的なゲーム表彰式「The Game Awards 2025」において、「Best Mobile Game」を受賞した。『ウマ娘 プリティーダービー』が同アワードを受賞するのは今回が初めてとなる。

同作は2021年2月の国内リリース以降、日本ゲーム大賞2021優秀賞など数々の賞を受賞。2025年6月には英語版およびSteam版がリリースされ、海外でも高い評価を獲得してきた。グローバル展開と世界中のファンからの支持が評価され、今回の受賞につながった形だ。

グローバル市場へ意欲

Cygames America代表取締役の大久保元博氏は、「世界中のファンの皆様からの多大なご支援と、開発・運営チームの揺るぎない献身がなければ実現できませんでした。この栄誉は当社にとって重要な前進を示すものであり、今後も世界中のファンに響く革新的で最高のエンターテインメントをお届けし続けることをお約束します」とコメントし、グローバル市場へのさらなる意欲を示した。