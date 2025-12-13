µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¼éÈ÷¤ÇºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬¤¦¤Á¤ÏÂ¿¤¹¤®¤¿¡×¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤ò1Ç¯´Ö¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤ò´õË¾¡×¾¾ËÜ¹ä³ÍÆÀ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ
¡¡13Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ëµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤ÎÌÌ¡¢ÁöÎÝ¤ÎÌÌ¡¢ÂÇ¤ÄÊý¤Ï¤¢¤Þ¤êÀ®ÀÓ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï¿Í´ÖÀ¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ÍÆÀ¡¢Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤¢¤È¤Ï³°Ìî¤Î¼éÈ÷¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼éÈ÷¤ÇºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬¤¦¤Á¤ÏÂ¿¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ò1Ç¯´Ö¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤ò´õË¾¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È³ÍÆÀ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï11Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£6Ç¯ÌÜ¤Î17Ç¯¤Ë½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·ÂÇÎ¨.274¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿22Ç¯¤ËÂÇÎ¨.347¤òµÏ¿¤·¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£23Ç¯¤âÂÇÎ¨.276¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¡¹À®ÀÓ¤¬²¼¹ß¤·¡¢º£µ¨¤Ï66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.188¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë