ダービー馬が鼻セレブに集結…キズナら名馬3頭の限定パッケージ発売

王子ネピア株式会社は、2026年の午年を記念し、日本ダービーを制した名馬をデザインに採用した企画商品「ネピア 鼻セレブティシュ 華麗なる名馬 企画品」を、12月上旬から全国で発売する。鼻セレブの“華麗なる名馬シリーズ”としては5年ぶりの展開となる。

今回の企画では、2013年の日本ダービー優勝馬キズナ、1998年のスペシャルウィーク、2002年のタニノギムレットという、いずれもダービーを制した3頭をパッケージデザインに起用。スペシャルウィークとタニノギムレットは過去デザインのトリビュート再販となり、キズナは新たに加わった。異なる時代にダービーの頂点に立った名馬が一堂に会する構成で、競馬ファンからの注目も高まりそうだ。

午（うま）年を記念した企画

デザインは高級感のある黒を基調とし、サラブレッドの気品や力強さを表現。新年の門出を彩るにふさわしい仕上がりとなっている。王子ネピアでは、午年にちなみ「新たな年を、ぜひお客様それぞれの走り方で、駆け抜け、栄光を掴めるように」という願いを込めたとしている。

また、発売に合わせ、12月9日から18日までの期間、「華麗なる名馬」デザインの鼻セレブプチ3コパックが当たるSNSキャンペーンも実施される。ネピア公式Xおよび鼻セレブ公式Xをフォローし、対象投稿をリポストした人の中から、毎日30人、合計300人に当たる。

商品は3コパックに加え、コンビニ限定の1箱仕様も用意され、いずれも全国で順次販売される。鼻セレブならではの保湿性と、競馬ファンの心をくすぐる名馬デザインを兼ね備えた限定企画として、年末年始の話題を集めそうだ。