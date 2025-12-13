¥Ö¥È¥ó¥É¡¼¥ë¤¬°úÂà¡¢ÈË¿£Æþ¤ê
¡¡2022Ç¯¤ÎÈ¡´Û2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥Ö¥È¥ó¥É¡¼¥ë¡ÊÌÆ5¡¦·ªÅì¡¦ÃÓÅº³Ø±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢12·î12ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»Í¦Ê§·´°ÂÊ¿Ä®¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÈË¿£ÌÆÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥Ö¥È¥ó¥É¡¼¥ë¤Ï2020Ç¯1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥µ¡¼¡¢Êì¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦·ìÅý¤Ç¡¢ÇÏ¼ç¤ÏµÈÅÄÏÂÈþ»á¡£2ºÐ»þ¤ËÈ¡´Û2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤·¡¢Áá¤¯¤«¤é¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶¥ÁöÀ®ÀÓ¤ÏJRAÄÌ»»15Àï2¾¡¡£³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï6054Ëü8000±ß¡ÊÉÕ²Ã¾Þ´Þ¤à¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÁöÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢º£¸å¤ÏÈË¿£¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à¥Ö¥È¥ó¥É¡¼¥ë¡£Ì¾¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥µ¡¼¤Î·ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Êì¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»º¶ð¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£