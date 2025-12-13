¡Ú¤Ä¤ï¤Ö¤¾Þ¡ÛÉúÊ¼¥×¥ì¥»¥Ô¥ª¤¬È´¤±½Ð¤¹¡ÄÇòÌÓÇÏ¥Þ¥ë¥¬¤Ï3Ãå
¡¡12·î13Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦¤Ä¤ï¤Ö¤¾Þ¡Ê2ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡¦ÌÆ¡¦¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢ÉÙÅÄ¶Çµ³¾è¤Î8ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥×¥ì¥»¥Ô¥ª¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ºûÅÄÏÂ½¨¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥â¥³¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦Æ£¸¶±Ñ¾¼¡Ë¡¢3Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥ë¥¬¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:19.9¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÃ°ÆâÍ´¼¡µ³¾è¡¢¥Ù¥ì¡¼¥Ð¥¹¥¯¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦À¶¿å±Ñ¹î¡Ë¤Ï¡¢9ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¿·ÇÏ/Ãæµþ5R¡Û3²¯±ß¥Û¡¼¥¹¡¦ÎÉ·ì¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¥Þ¥ë¥¬¤ÏÄ¾Àþ¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤â¡Ä
¡¡ÉÙÅÄ¶Çµ³¾è¤Î8ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥×¥ì¥»¥Ô¥ª¤¬ÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¡¢Æ¨¤²ÇÏ¤È2Æ¬¤¬Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯È´¤±½Ð¤¹²÷¾¡·à¡£8ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¤¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÉðËµ³¾è¤ÎÇòÌÓÇÏ¥Þ¥ë¥¬¤ÏºÇ¸åÊý¤«¤éº¹¤·µÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤â3Ãå¤Þ¤Ç¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥»¥Ô¥ª¡¡6Àï2¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ºûÅÄÏÂ½¨¡Ë
Éã¡§¥Ñ¥É¥È¥í¥ï
Êì¡§¥Ñ¥Í¥Ã¥È¡¼¥Í
ÊìÉã¡§¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢
ÇÏ¼ç¡§µÈÅÄÀéÄÅ
À¸»º¼Ô¡§¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à