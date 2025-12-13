µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¸õÊä¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¡×¤Ëµó¤²¤¿Íèµ¨¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¸õÊä¤ÏÃ¯¡©
¡¡13Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ëµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Íèµ¨¤Î4ÈÖ¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯ÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡£4ÈÖÂÇ¼Ô¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò¸«¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤â»ÄÎ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£º£Ç¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤ÆÍèÇ¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤âÈà¤Ê¤ê¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸õÊä¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò4ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë