Mrs. GREEN APPLE¡¢µÙ»ß´ü´Ö¸å¤Î¡È¥Õ¥§¡¼¥º2¡É¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊú¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Âç¿¹¸µµ®¤¬2026Ç¯¤ÎÅ¸Ë¾¸ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡¿Âç¿¹¸µµ®¡¦¼ã°æÞæÅÍ¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¡Ë¤¬2025Ç¯12·î13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ¡õ CINEMA VIEWING ENCORE¡ÙÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ£ß·¤¬³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¸å¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥»¥¹Æ£ß·¡¢ÊÌ¿Íµé¤Î°áÁõ»Ñ
2020Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö5¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤â¡È¥Õ¥§¡¼¥º1´°·ë¡É¤òÀë¸À¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ±¥Ð¥ó¥É¡£Ìó1Ç¯8¥ö·î¤Î³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯3·î¤Ë¡È¥Õ¥§¡¼¥º2³«Ëë¡É¤È¤·³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£Æ£ß·¤Ï¡¢¡ÖµÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥§¡¼¥º2¤ò³«Ëë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤â¤É¤«¤·¤¤¤È¤«¡¢º£Æü¡Ø¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ù¤ò¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊú¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤â¡£¤¢¤ÈÍèÇ¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬10¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÌ©¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤·¡¢¡ØJAM釻S¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¡Ù¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤È¡¢º£Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ØJAM釻S¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡£´¶¼Õ¤ò²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦2026Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¡¢¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ê¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ±é½Ð¤¹¤ëÉ½¸½¼êË¡¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö±³¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤É¡¢¼Â¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤Èµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡£¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡ËËÅç¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¸ØÄ¥¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÁÆ¬¤ò¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ê¤é¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ©ºî¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡¢²¿»þ²¿Ê¬¤Ë²¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤â¡¢±é½Ð¾å¸ØÄ¥¤·¤¿·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢±³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ä¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¸À¤ï¤ì´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¸À¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼ã°æ¤Ï¡Ö±éµ»¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Æ£ß·¤Ï¡Ö1ÈÖºÇ½é¤Î¡¢3¿Í¤Ç¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¨¡©Æü·àÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ë¡©¡×¤È¡¢Æ£ß·¤¬2026Ç¯1·î´ü¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ã°æ¤Ï¡ÖÄ«¥É¥éÇÐÍ¥¤â¤¤¤¿¡ª¤³¤³¤Ë¡ª¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª±Ç²è¤â¼ç±é¡×¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¡Ö#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤Ç¤Ïtimelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âç¿¹¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·È¯¸«¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Âç¿¹¤Ï¡Ö¼ã°æ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÃý¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÃý¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ã°æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡¢ÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ£ß·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ã°æ¤Ï¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ý¤Ë¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤½¤¦¡£¹Å¿å¡©¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¤Ã¤È¤Í¡£³¤³°¤Î»þ¡¢ÎÃ¤Á¤ã¤ó³Î¤«¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¤Èð÷¤¯¤È¡¢¼ã°æ¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ç¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î19Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖDOME TOUR 2025 ü¥BABEL no TOHü¥¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë²¿¤«Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£²æ¡¹¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤ò¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤òÊä´°¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ã°æ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥º3¤â¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¥Õ¥§¡¼¥º3¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ£ß·¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¹¤´¤¤¥Õ¥§¡¼¥º2¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼Â´¶¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡Ä¡£¡ÊÂç¿¹¡Ë¸µµ®¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤ÀÀµÄ¾¼Â´¶¤¬Ê¨¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡Ö¤³¤ÎÇ¯Ëö¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¸µÃ¶¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¿·¤¿¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬ÆüÍË·à¾ì¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Âç¿¹¤Ï¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Æ£ß·¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤â¤À¤¤¤Ö¡Ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àº°ìÇÕ¤ä¤é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¡£¤ªÏÃ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊú¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
