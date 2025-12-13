¡Ú¥«¥Ú¥é£Ó¡ÛÃ±¾¡£¸ÇÜ°Ê²¼¤¬£µÆ¬¤Îº®ÀïÌÏÍÍ¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÏÏ¢¾¡Ãæ¤Î£³ºÐÇÏ¥Æ¡¼¥ª¡¼¥¨¥ë¥Ó¥¹¤Ç£´¡¦£µÇÜ¡¡Á°ÆüºÇ½ª¥ª¥Ã¥º
¢¡Âè£±£¸²ó¥«¥Ú¥é£Ó¡¦£Ç£³¡Ê£±£²·î£±£´Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡Á°ÆüºÇ½ª¥ª¥Ã¥º¤¬£±£³Æü¡¢£Ê£Ò£Á¤Ë¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ã±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£´¡Ë¥Æ¡¼¥ª¡¼¥¨¥ë¥Ô¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹âÌøÂçÊå±¹¼Ë¡¢Éã¥ô¥©¥é¥¿¥¤¥ë¡Ë¤Ç£´¡¦£µÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±¾¡¥¯¥é¥¹¤«¤é£³Ï¢¾¡¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¡£º£²ó¤¬½é¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡£´¡¦£¸ÇÜ¤È¶Ïº¹¤Î£²ÈÖ¿Íµ¤¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡Ê£¹¡Ë¥¬¥Ó¡¼¥º¥·¥¹¥¿¡¼¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥Ý¥í¥¥ó¥°¥À¥à¡Ë¡£°Ê²¼¡Ê£¶¡Ë¥Ý¥Ã¥É¥Ù¥¤¥À¡¼¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¾å¸¶Í¤µª±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬£¶¡¦£±ÇÜ¡¢¡Ê£¸¡Ë¥¯¥í¥¸¥·¥¸¥ç¡¼¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦²¬ÅÄ°ðÃË±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥ê¥ª¡¼¥½¡Ë¤¬£¶¡¦£¹ÇÜ¡¢¡Ê£±£¶¡Ë¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Á¥§¥ë¥¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃæÂ¼Ä¾Ìé±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥©¡¼¥¦¥£¡¼¥ë¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¤¬£·¡¦£µÇÜ¡¢¡Ê£±¡Ë¥É¥ó¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦º£ÌîÄç°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥¸¥¢¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¤¬£±£³¡¦£¸ÇÜ¤ÈÂ³¤¡¢£¸ÇÜ°Ê²¼¤¬£µÆ¬¤Îº®ÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÏÏ¢¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£´¡Ë¡½¡Ê£¹¡Ë¤Ç£±£±¡¦£³ÇÜ¡£¡Ê£´¡Ë¡½¡Ê£±£¶¡Ë¤¬£±£²¡¦£¹ÇÜ¤ÇÂ³¤¡¢°Ê²¼¡Ê£´¡Ë¡½¡Ê£¶¡Ë¤¬£±£µ¡¦£µÇÜ¡¢¡Ê£´¡Ë¡½¡Ê£¸¡Ë¤¬£±£·¡¦£´ÇÜ¡¢¡Ê£¹¡Ë¡½¡Ê£±£¶¡Ë¤¬£±£¸¡¦£¸ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³Ï¢Ã±¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£´¡Ë¢ª¡Ê£¹¡Ë¢ª¡Ê£±£¶¡Ë¤Î£·£¹¡¦£¹ÇÜ¤¬£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¡¢¡Ê£´¡Ë¢ª¡Ê£±£¶¡Ë¢ª¡Ê£¹¡Ë¤Î£¸£µ¡¦£±ÇÜ¤¬£²ÈÖ¿Íµ¤¡£°Ê²¼¡¢¡Ê£´¡Ë¢ª¡Ê£¹¡Ë¢ª¡Ê£¸¡Ë¤Î£¹£³¡¦£²ÇÜ¡¢¡Ê£´¡Ë¢ª¡Ê£¹¡Ë¢ª¡Ê£¶¡Ë¤Î£¹£´¡¦£·ÇÜ¡¢¡Ê£¹¡Ë¢ª¡Ê£´¡Ë¢ª¡Ê£±£¶¡Ë¤Î£±£°£¹¡¦£¹ÇÜ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£°£°ÇÜ°Ê²¼¤¬£´ÄÌ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤º®Àï¥ª¥Ã¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£