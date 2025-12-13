ドジャースのワールドシリーズ（WS）連覇、2年連続3度目のMVPという華々しい結果でシーズンを終えた大谷翔平（31）。オフシーズンの過ごし方について、MVP獲得後の会見では、「去年や一昨年みたいに手術がないので、普通のオフシーズンというか、ゆったりしたオフシーズンを過ごせている」と語っていた。

【写真】娘の足が元気に動いて…大谷翔平がベビーカーを押して真美子さんと廊下を歩く様子

また、11月26日に行われたオンライン会見では、「今年は娘がいるので、そういう意味では普段と違いますけど」と4月に誕生を発表した第1子女児の存在にも触れた。

試合後はすぐに帰宅するなど、大谷の"お家好き"は有名だ。在米ジャーナリストによると、妻の真美子さん（29）と自宅で過ごす時間が何よりの癒やしになっているという。

「大谷選手が外食をしているという話はほとんど聞いたことがない。本拠地での試合後はいつもすぐに帰宅しています。異国の地での子育ては大変でしょうし、自宅にいる時間が心地いいものになっていることは間違いないでしょう。

デリバリー注文した料理を自宅で楽しむこともあると聞いています。また、シェフを招いてご馳走を振る舞ってもらうこともあるんだとか。真美子さんは妊娠中に生ものを我慢していたぶん、今ではお寿司を食べることも多いようです」

大谷夫婦が愛する味のひとつが、世界的シェフ・松久信幸氏が握る寿司だ。松久氏は、ハリウッドを代表する名優ロバート・デ・ニーロ（82）との共同経営で、1994年、米ニューヨークに和食レストラン「NOBU」をオープン。以降、世界5大陸に50を超えるレストランとホテルを展開するほどの成功を収めた。

前出の在米ジャーナリストが続ける。

「大谷選手は、松久氏のレストランを訪問したことをSNSでたびたび報告しています。2人は単なる"シェフと客"を超えた密な付き合いをしているようで、11月23日には、松久氏が"MVP"とデコレーションされた特製ケーキを持った大谷選手とのツーショット をInstagramで公開していました。

まだ英語が不慣れな真美子さんにとって、日本人との交流は嬉しいものなのでしょう。松久氏の握った寿司を自宅で楽しむこともあるのではないでしょうか」

松久氏の波乱万丈な生き方に、大谷も共感しているようだ。

「松久氏は、寿司職人として世界にチャレンジするべく、若き日はペルーにアルゼンチン、アラスカとあちこちで働きました。アラスカにいたときは、火事で店が全焼する不幸もあったそうです。しかし、"継続は力なり"をモットーに、目の前の仕事に向き合い、現在の成功があります。

妻の洋子さんは、『この人ならやってくれるはず』と信じて、松久氏の挑戦を彼がまだ何者でもなかった頃から応援し続けました。まだ新婚の大谷選手にとって、人生の酸いも甘いも共に経験してきた松久夫婦の姿は、ある種の理想像なのかもしれません 」

松久氏の人生が詰まった寿司が、大谷夫婦の癒やしの時間を作っている。